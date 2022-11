Il primo si terrà a Cerveteri, mentre l’altro sarà svolto a Civitavecchia

Social Network: due workshop gratuiti per il volontariato –

Le organizzazioni del terzo settore, vista la continua evoluzione del contesto in cui si muovono, si trovano sempre più frequentemente a qualificare il livello qualitativo delle proprie attività.

Per i volontari così diventa fondamentale acquisire competenze sempre più complesse in ambiti diversi: dalla capacità comunicativa alla gestione di aspetti amministrativi, fino al reperimento fondi.

Il Centro di Servizio del Lazio, proprio per quanto appena detto, realizzerà due momenti formativi completamente gratuiti rivolti ai volontari e, in particolare, a quelli attivi nelle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale:

Martedì 15 novembre dalle 9.30 alle 13.00, presso la Sala del Consiglio Comunale del Granarone di Cerveteri: “Pianeta Social: la gestione dei Social Network e l’accesso ai servizi di CSV Lazio”. La giornata, organizzata in collaborazione con il Comune di Cerveteri, il Centro solidarietà Cerveteri e l’Associazione Scuolambiente, parte dalla considerazione che I social network sono ambienti comunicativi che possono offrire grandi opportunità anche se usarli per raggiungere gli obiettivi comunicativi dell’organizzazione, aiutare l’associazione a crescere, ad essere riconosciuta e a sostenere una causa è più difficile di quel che si potrebbe pensare. Il corso ha quindi l’obiettivo di fornire conoscenze e orientamento su questi strumenti e sulle loro potenzialità, per “abitarli” con maggiore consapevolezza e ottenere risultati verificabili.

Mercoledì 23 e 30 novembre dalle 15.00 alle 17.30, presso la sede dell’Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia, “La formica”, in Via Isonzo n° 34 a Civitavecchia: “Il volontariato e il terzo settore alle prese con il PNRR. Due incontri di introduzione al piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il corso si propone di fornire un percorso di lettura del PNRR, della sua architettura complessiva e complessa, con l’obiettivo di rintracciare quei tasselli su cui potrebbe innestarsi la collaborazione tra volontariato, Terzo Settore e amministrazioni pubbliche nell’opera di co-progettazione degli interventi. Coloro che non riusciranno ad essere presenti fisicamente, avranno la possibilità di seguire la formazione in un apposito punto d’ascolto.

Parteciperà agli incontri l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Badini.