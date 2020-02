Condividi Pin 9 Condivisioni

“In merito a quanto emerso in questi minuti sulla stampa, comunico che questa mattina sono stato informato dal locale comando dei Carabinieri che un cittadino civitavecchiese, che per motivi di lavoro si trovava nell’area di Codogno, in occasione del fine settimane è tornato a casa.”

Sindaco Tedesco, : “Cittadino di ritorno da Codogno senza alcun sintomo”

“Immediatamente mi sono coordinato con la Asl e con la Prefettura e sono state attivate le procedure di rito. L’uomo non presenta alcun sintomo ed è monitorato dalle autorità sanitarie.”

Colgo l’occasione per rilanciare le 10 regole pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità per contrastare la sua diffusione.

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni (non recarti al pronto soccorso, riceverai assistenza immediata a casa)

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus