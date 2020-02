Condividi Pin 0 Condivisioni

“Una cosa è certa, la battaglia non è ancora finita e noi continueremo a lottare!”

Ladispoli, il sindaco Grando: “Passare ad Acea significa peggiorare il servizio e far aumentare le bollette”

“Passare sotto Acea significa peggiorare la gestione del servizio idrico e aumentare del 30/40% le bollette dell’acqua.

Questo per effetto di una legge ingiusta, che non tiene conto delle gestioni efficienti e rispettose dell’ambiente come quella del Comune di Ladispoli.

Ladispoli, il sindaco Grando: “Passare ad Acea significa peggiorare il servizio e far aumentare le bollette”

Negli ultimi mesi abbiamo cercato l’appoggio di tutti quelli che potevano aiutarci nella nostra battaglia partecipando ad audizioni parlamentari, audizioni regionali e scrivendo a tutti quelli a cui era possibile scrivere:

-Presidente della Repubblica (nessuna risposta);

-Presidente del Consiglio dei Ministri (nessuna risposta);

-Ministro dell’Ambiente (ha risposto che non può fare nulla);

-Presidente della Regione Lazio (nessuna risposta);

Assessore lavori pubblici Regione Lazio (nessuna risposta).

Come se non bastasse la Regione Lazio ha anche avviato una procedura di commissariamento che ci toglierebbe anche la possibilità di contrattare con il futuro gestore per ottenere le migliori condizioni per la nostra città.

Praticamente siamo rimasti da soli contro tutti.

Non ci restava che scendere in strada e protestare nei confronti di questa situazione paradossale, ed è quello che abbiamo fatto.

Rivolgo un grande ringraziamento a tutte le persone che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione, ai volontari che hanno dato il proprio contributo e alle Forze dell’Ordine che hanno vigilato per garantire la sicurezza dei presenti.

Una cosa è certa, la battaglia non è ancora finita e noi continueremo a lottare!”

Il sindaco Alessandro Grando dalla manifestazione contro il passaggio ad Acea: "Presa di posizione forte della città" Pubblicato da Baraondanews.it su Sabato 22 febbraio 2020