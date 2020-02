Condividi Pin 3 Condivisioni

Da mesi bambini costretti in palestra a causa delle aule inagibili

Borgo San Martino, iniziati i lavori a scuola-

Presto i bambini della scuola dell’infanzia di Borgo San Martino potranno finalmente tornare in classe. Sono infatti partiti i lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti e della copertura con l’impermeabilizzazione del tetto sopra l’aula, “evacuata” a seguito delle ondate di maltempo dei mesi scorsi.

Con le incessanti piogge, l’acqua piovana era penetrata all’interno delle classi, costringendo insegnanti e bambini a traslocare nei corridoi, in attesa del “bel tempo”. Sono andati a finire invece in palestra i bambini di una classe dell’infanzia. Nella loro aula infatti, durante un sopralluogo, era emersa la presenza di una crepa in un travetto.

Diversi i disagi per i piccoli alunni costretti a fare lezione in palestra, non dando così la possibilità agli altri studenti di poter usufruire della palestra durante le ore di educazione fisica, svolta invece in classe.

Borgo San Martino, bambini ancora in palestra

Ora, i lavori, finalmente sono cominciati e dovrebbero vedere la fine a breve.

Dopo una breve sospensione, a quanto pare causata da un ritardo nella fornitura di alcuni materiali, da questa settimana dovrebbero riprendere così da terminare a fine mese.

Prima ovviamente di rientrare in classe si dovranno attendere alcuni collaudi e la documentazione di consegna dei locali da parte dell’amministrazione comunale.