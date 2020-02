Piemonte, primo caso di Coronavirus: “Non in pericolo di vita”

Condividi Pin 23 Condivisioni

Il coronavirus è arrivato anche in Piemonte. Ed era soltanto questione di tempo. C’è un caso registrato all’Amedeo di Savoia.

Si tratta di un uomo di 40 anni di Torino ora ricoverato in isolamento all’Amedeo di Savoia. L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: «Ha la febbre, ma non è in pericolo di vita».

Si tratta del primo caso conclamato in Piemonte. la Regione fa sapere che l’uomo contagiato ha avuto contatti di lavoro con alcune persone del gruppo di infetti di Codogno nel Lodigiano.

La Regione conferma che sono 15 i casi sotto osservazione in Piemonte. Sotto osservazione anche i famigliari del 40enne contagiato e il personale medico che ha avuto contatti con lui.