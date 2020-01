Condividi Pin 7 Condivisioni

”Sarebbe opportuno che l’Amministrazione organizzi incontri con le famiglie degli utenti e le associazioni al fine di metterli a conoscenza di quanto sta accadendo”

Si Può Fare: ”Commissariato Ladispoli, spazi dignitosi e adeguati anche per i Servizi Sociali”

“Consapevoli dell’opportunità di avere un commissariato a Ladispoli, non possiamo esimerci dal chiedere opportune attenzioni sia nei confronti della Polizia Locale che della Protezione Civile, dotandoli di ambienti adeguati e dignitosi.

Poiché i Servizi Sociali rimangono senza spazi, chiediamo all’amministrazione che la struttura realizzata in convenzione dal Centro Servizi Artigiani sempre in Via Aldo Moro sia completata e data in uso ai servizi Sociali nel più breve tempo possibile per il progetto di Centro Diurno o per altre finalità del Servizio.

Sarebbe inoltre opportuno che l’Amministrazione organizzi incontri con le famiglie degli utenti e le associazioni al fine di metterli a conoscenza di quanto sta accadendo”.

La nota del Movimento Civico Si Può Fare