Il Sindaco: “Ora serve lo sforzo di tutte le forze politiche”

”Santa Marinella contribuisce con la sua quota al fondo di solidarietà comunale”

Il Comune di Santa Marinella , come moltissimi altri comuni d’Italia contribuisce con la sua quota al fondo di solidarietà comunale.

Per informazione, il fondo è finanziato dai comuni e ne beneficiano i comuni stessi, secondo un sistema di versamento o ricezione delle risorse.

TIDEI – La logica che regola il Fsc dovrebbe essere quella della solidarietà, comuni più ricchi trasferiscono nel fondo parte delle loro risorse, che vengono destinate alle amministrazioni in difficoltà per consentire loro di svolgere le funzioni fondamentali, ma soprattutto per diminuire le disparità tra i vari Enti.

Nonostante la finalità di tutto rispetto, nella redistribuzione delle risorse e nel versamento delle quote ci sono grosse lacune e Santa Marinella ne è un esempio.

La quota (troppo alta) – prosegue Tidei – versata da Santa Marinella, ha inevitabilmente contribuito insieme ai debiti, a portare l’Ente in Default oltre che a finanziare Comuni , come ad esempio GAETA , considerati più poveri e quindi beneficiari delle risorse del Fondo di solidarietà.

Chi è più povero di un Ente in dissesto? Questa la motivazione che ha generato l’emendamento da inserire al decreto milleproroghe 2020 di cui sono promotore e che, grazie al segr.regionale Astorre e nazionale Zingaretti è approdato in parlamento.

I tempi per la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale sono strettissimi, è giunto dunque il momento – conclude Tidei – di vedere chi ha realmente a cuore Santa Marinella , per questo, invito tutti gli esponenti politici locali ad incalzare i propri rappresentanti Nazionali per sostenere una battaglia giusta, che ha bisogno dell’appoggio di tutti a favore di chi è realmente povero e che è approdata in Parlamento grazie al PD.

Di seguito il testo dell’emendamento:

“ L’ente locale che ha dichiarato dissesto e che contribuisce al fondo di solidarietà comunale al fine di garantire il risanamento dell’ente non partecipa all’alimentazione del fondo medesimo, fino alla chiusura della procedura di dissesto, destinando le risorse precedentemente destinate all’alimentazione del fondo, cosi come individuate dall’ultimo D.P.C.M. adottato in materia, in una misura massima del 40% alla massa attiva del dissesto e nella restante quota alle esigenze di bilancio. In tal caso nessun mutuo verrà assunto dallo Stato ai sensi dell’art. 255 del D. lgsl. 267/2000. Nell’anno successivo alla definizione della procedura di dissesto, ex art. 258, l’ente riprenderà l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi della normativa vigente.”