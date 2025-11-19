Si nasconde nel bagagliaio dell’auto per evadere dai domiciliari. Scoperto e arrestato dai carabinieri

L’auto era guidata dalla moglie

Nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento (indagini preliminari) e fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato, si comunica che i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, durante un controllo di routine agli arresti domiciliari di un cittadino albanese di 34 anni, hanno riscontrato l’assenza dell’uomo dall’abitazione designata, insieme alla sua compagna. Immediatamente, sono state avviate le ricerche dell’auto dell’uomo, che è stata rinvenuta a circa 2 km di distanza, ferma e con alla guida una donna italiana, identificata come la compagna del cittadino albanese.

Durante l’ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno scoperto l’uomo nascosto nel portabagagli. Gravemente indiziato del reato di evasione, l’uomo è stato arrestato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo in cui il Giudice ha convalidato l’arresto e confermato per il predetto gli arresti domiciliari.