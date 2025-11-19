Cerveteri, l’entusiasmo di Bezziccheri: “Stiamo facendo bene, la tifoseria ci è vicina”

L’attaccante: “Domenica con il Grifone abbiamo bisogno del loro sostegno per vincere”

Il Cerveteri si prepara ad affrontare il Grifone, al Galli domenica alle 11.00 sarà di quelle sfide ad alta tensione, al cospetto di un avversario costruito per puntare in alto. Alla gara di domenica, i verde azzurri ci arrivano con altre defezione, con Falco che si aggiunge a Dato e Bracaglia, in fase di recupero. Malgrado tutto, in casa cerite c’ è entusiasmo, dettato dagli ultimi risultati, 4 vittorie e due pareggi. Bomber Bezziccheri analizza il momento.

“Io mi trovo molto bene, abbiamo una tifoseria che ci segue, a Cerveteri sono esigenti, hanno un passato importante. Gruppo unito, società e staff non ci fanno mancare nulla. Posso dire ai tifosi di essere numerosi domenica sugli spalti, vogliamo ancora di più la loro presenza per vincere insieme -ha concluso Bezziccheri”.