Cerveteri, nella scuola primaria di via Castel Giuliano, si accendono nuovi fari a LED grazie a un’iniziativa del Consigliere Alessandro Fondate

Nella palestra della scuola primaria di Castel Giuliano, il plesso di via Castel Giuliano dell’Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”, da ieri si accendono dei nuovi fari a LED.

A comunicarlo è il Consigliere comunale di opposizione, Alessandro Fondate. Che in un post sui social annuncia il buon esito di un intervento nato, ancora una volta, dalla collaborazione tra mondo del commercio e le istituzioni locali.

Consigliere Alessandro Fondate

Secondo quanto racconta Alessandro Fondate, l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità dei commercianti di Cerveteri centro, e di quelli di Cerenova. Che non si sono tirati indietro quando si è trattato di dare una mano concreta alla scuola primaria frequentata dai bambini della frazione.

Nel post, Fondate ringrazia espressamente l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Luchetti, e soprattutto gli operatori della Multiservizi. I tecnici della Multiservizi, scrive Fondate, si sono dimostrati anche in questa occasione “sempre disponibili e pronti con i propri mezzi”, svolgendo materialmente i lavori di installazione.

Il consigliere ha sottolineato come questo intervento rappresenti, a suo giudizio, un esempio concreto di ciò che può fare un Consigliere di opposizione quando decide di occuparsi in maniera pratica dei problemi quotidiani dei cittadini. A partire dalle scuole e dai più piccoli.

Non si tratta di un’iniziativa nuova per Alessandro Fondate. Già nel febbraio 2024 il Consigliere aveva già lanciato, sempre partendo da un post social, la campagna “Adotta un faro per la scuola”, per la palestra della Salvo D’Acquisto.