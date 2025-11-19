Calcio, la juniores della Virtus MSN torna alla vittoria

5-0 per i rossoblù contro Balduina Sporting Club nella gara del weekend, mister Nucera rilancia la corsa

Nel posticipo domenicale, la juniores della Virtus Marina di San Nicola è tornata alla vittoria e ha rifilato un 5-0 secco al Balduina Sporting Club.

“E’ stata una partita dominata dal primo all’ultimo minuto” ha dichiarato mister Nucera al termine del match. “L’altra squadra probabilmente non è pronta per essere competitiva, ma vanno comunque apprezzati per impegno ed entusiasmo. Ora abbiamo davanti a noi tre partite nelle quali dobbiamo provare a vincere per riportarci nelle prime della classifica. Stiamo comunque migliorando da un punto di vista fisico e di approccio alla gara. Abbiamo ampi margini di crescita. Sono fiducioso. I ragazzi sono disponibili ad imparare e migliorare”.

Attualmente a quota 8 in classifica dopo un inizio non perfetto, la Virtus Marina di San Nicola, che ha obiettivi ambiziosi, vuole rilanciarsi e riacciuffare le zone che contano. Come detto dal mister, i prossimi 3 impegni saranno fondamentali per capire le reali velleità dei rossoblù, attesi, nell’ordine, da Formello il 22 novembre in casa alle ore 15:00, Fregene in trasferta e Focene nuovamente allo Stadio A. Lombardi di Marina di San Nicola.