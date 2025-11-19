Ladispoli, topi nelle scuole: genitori chiedono interventi più incisivi

Le segnalazioni arrivano dalle scuole Melone e Fumaroli

LADISPOLI – Allarme nelle scuole Corrado Melone e Fumaroli, dove la presenza di topi tra corridoi, armadietti e aule vicine alla mensa sta preoccupando genitori e personale scolastico. Escrementi e segnalazioni di incursioni hanno scatenato discussioni tra le famiglie, che chiedono azioni rapide per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei bambini.

«Sin dai primi giorni stiamo seguendo l’evolversi della situazione – ha spiegato Margherita Frappa, assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Ladispoli – e la ditta incaricata ha già effettuato diverse derattizzazioni. La vicinanza di più edifici scolastici complica l’operazione, ma il monitoraggio è costante e stiamo collaborando con le dirigenze».

Nonostante gli interventi in corso, molti genitori chiedono bonifiche più massicce, eventualmente da effettuare a scuola chiusa, per evitare rischi legati alla vicinanza dei topi al refettorio e ai pasti consumati dai bambini del tempo pieno.

L’amministrazione comunale rassicura: la sanificazione è in corso e proseguirà finché la situazione non sarà completamente sotto controllo. Tuttavia, ribadisce l’importanza della pazienza e della collaborazione di tutte le parti coinvolte.