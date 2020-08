Condividi Pin 0 Condivisioni

La compagnia teatrale del centro sportivo Il Gabbiano finalista del Festival Teatramm al Teatro Marconi di Roma e vincitrice del bando “E-stiamo insieme”.

SG Project Teatro Ladispoli, in arrivo ottime novità.

SG Project Teatro Ladispoli

La compagnia teatrale SG Project guidata da Gabriele Abis, autore, attore e regista, dopo una selezione di oltre settanta valide compagnie , è riuscita a rientrare tra le sei finaliste del Festival Teatramm che si svolgerà presso il Teatro Marconi di Roma.

Il primo spettacolo in scena sarà Anti-Gone il 3 settembre alle ore 18:30, dopo il successo ottenuto proprio a Ladispoli, nell’arena estiva 2020.

Ma le novità non finiscono qui. La compagnia SG Project ha anche recentemente vinto il bando E-stiamo insieme emanato dal Municipio di Roma.

L’intento è quello di promuovere una serie di eventi culturali da realizzare nel territorio di Roma con il coinvolgimento di diverse realtà culturali e associative territoriali.

Lo spettacolo Anti-Gone andrà in scena sabato 26 settembre alle ore 20 presso il Parco di via Teulada.

“Chi non ha avuto occasione di vedere il nostro spettacolo a Ladispoli – ha detto il regista Gabriele Abis – potrà farlo in due location speciali, a Roma, il che ci rende molto orgogliosi del lavoro svolto in questo difficile anno di prove fatte in smart-working e distanziamento sociale. Non è stato facile, e questo ci rende ancora più felici dei risultai che la nostra compagnia sta ottenendo. E per questo ringraziamo anche chi ci segue con passione da anni“.

SG Project Teatro Ladispoli: a settembre torna il lavoratorio al centro sportivo Il Gabbiano

Invece per quanto riguarda il laboratorio di formazione di Gabriele Abis, a metà settembre ripartiranno i corsi di recitazione presso il Gabbiano di Ladispoli e anche gli allievi della scuola si vedranno attivi nel proseguimento della realizzazione del saggio programmato per Dicembre 2020.