Settevene Palo, Fabrizio Cherubini: “Chiediamo risposte”

“Vogliamo delle risposte, sperando che questa strada venga ripristinata il prima possibile”

Di Giulia Simone

La strada Settevene Palo è interrotta ormai da due mesi.

La causa, il cedimento di un masso dalla parte del costone a monte.

A denunciare “lo stato di silenzio” è l’ex presidente del quartiere di Bracciano, Fabrizio Cherubini.







“L’ Arteria” che collega città come Cerveteri, Bracciano e “Frequentata inoltre dai mezzi di soccorso per Bracciano e l’Ospedale Bambin Gesù” come sottolinea Cherubini, è chiusa, leggendo l’ordinanza, dal 27 Novembre.

“Non si capisce”, continua “Perché non ci siano scritte le date di inizio dei lavori per il ripristino della strada”.

“Il traffico è canalizzato per altre vie più piccole, spesso anche pericolose”.

“Vogliamo delle risposte, sperando che questa strada venga ripristinata il prima possibile”.