Zingaretti: “Dopo le Regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo”-

“Cambiare nome al partito? Questo lo decideremo. Non credo che si debba partire dai nomi o dalle forme organizzative”, aggiunge.

“Dobbiamo aprirci ai movimenti che stanno riempiendo le piazze” , alle persone, e non alla politica ‘organizzata'”.

“Dobbiamo aprirci alla società e ai movimenti che stanno riempiendo le piazze in queste settimane”.

Sardine: “Nessuna voglia di pensare ad annessioni” Il movimento delle Sardine “chiede alla politica di rinnovarsi, aprirsi, cambiare e noi vogliamo fare esattamente questo, senza nessuna voglia di mettere il cappello o di pensare ad annessioni – ha spiegato a margine di un evento a Milano -.

“Un’alleanza è come un’orchestra, no al gioco delle bandierine”.

Parlando del governo, “è inutile che ci giriamo intorno, non possiamo fare melina fino al 26 gennaio, non possiamo fare ogni giorno l’elenco delle cose sulle quali non c’è accordo nella maggioranza”.

Siamo il secondo partito italiano, e siamo l’unico partito nazionale dell’alleanza, l’unico che si presenta ovunque alle elezioni, l’unico sul quale si può cementare il pilastro della resistenza alle destre”.