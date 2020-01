Condividi Pin 1 Condivisioni

L’ Istituto Comprensivo Ladispoli1 si presenta

Il nostro Open Day, un evento di successo: Ladispoli 1 si presenta-

Anche quest’anno, in vista delle nuove iscrizioni, nell’Istituto Comprensivo Ladispoli1, diretto dalla Dott.ssa Enrica Caliendo, abbiamo organizzato il nostro Open day, con la consapevolezza che oggi la scuola deve essere aperta all’utenza, che dobbiamo creare una sinergia e tessere una rete con le istituzioni e le associazioni del territorio . Vogliamo perciò mostrare il nostro lavoro quotidiano, illustrare le attività didattiche e i numerosi servizi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa ed esplorare insieme gli spazi e le strutture esistenti.

Nel pomeriggio del 9 gennaio, nel Plesso G. Falcone di via Castellammare, c’è stato un primo incontro , durante il quale , anche attraverso l’utilizzo della LIM, e con il supporto di bellissimi video realizzati per l’occasione, la nostra Preside e lo staff dei docenti , hanno illustrato ai numerosi genitori presenti come opera la nostra scuola e quali competenze riescono a raggiungere i loro figli a noi affidati, spiegando in modo semplice il nostro modo di lavorare ed esponendo le ragioni che sono alla base dei progetti e delle nostre scelte educative .

Nella mattina di sabato 11 gennaio, nei vari Plessi, c’è stato prima un grande fermento e poi una partecipazione oltre ogni aspettativa.

Famiglie e alunni hanno potuto visitare spazi e strutture e partecipare attivamente ai laboratori organizzati. Insomma, un evento nell’evento che ha coinvolto un po’ tutti e che si è poi trasformato in una vera festa che ha unito docenti , ragazzi e tantissime famiglie e che, a giudicare dalla forte affluenza sin dalle prime ore del mattino, ha raccolto un indiscutibile successo !

Tantissimi i laboratori attivati: lettura e animazione di libri con creazione di scatoline, laboratori di pittura , manipolazione, realizzazione di Dinosauri e di giochi da tavolo….

Tutto questo grazie ai docenti dei tre ordini di Scuola, che hanno seguito l’organizzazione degli spazi nei minimi dettagli e che con grande professionalità, hanno profuso impegno e dedizione nel mostrare ai genitori professionalità e creatività offrendo a tutti emozioni e una buona dose di divertimento.

Gli incontri proseguiranno anche nei pomeriggi di giovedì 16 gennaio e 23 gennaio , dalle ore 16:30 alle 18:30, durante i quali i genitori potranno visitare i nostri Plessi .





Inoltre, nella sede centrale del Plesso G. Falcone di via Castellammare, verranno proposti due incontri formativi/ informativi alle famiglie, condotti dalla dott.ssa Marazziti Maria Consuelo, che potranno aiutare a riconoscere certi segnali o comportamenti nei propri figli adolescenti , riflettere insieme su quali siano le azioni più efficaci da mettere in atto per percorrere serenamente questo tratto di strada insieme ai nostri ragazzi.

Tutto questo perché crediamo sia fondamentale creare sinergie tra docenti e genitori, aumentare la consapevolezza delle dinamiche scolastiche ed aiutare i nostri studenti a diventare cittadini responsabili, educati, costruttori del sapere e non soltanto fruitori passivi di conoscenze trasmesse.

Noi siamo infatti convinti che anche questi eventi possono fare in modo che genitori e insegnanti si vivano come alleati ,traguardo che esprime il massimo della collaborazione tra scuola e famiglia.

Un percorso che implica la volontà di superare tutte le difficoltà che spesso si incontrano.

Diventare alleati non è scontato o inevitabile: può essere solamente frutto dell’impegno di chi crede che valga la pena andare in questa direzione!

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)



