Servizio Ambulanza Covid Roma per trasporto pazienti in tutta Italia

Sanità Service di Mauro Liso attivo 24 ore su 24 sul Litorale nord e in tutta la provincia di Roma

Servizio Ambulanza Covid Roma e Provincia, un servizio purtroppo ancora necessario anche in questo momento in cui ci piacerebbe sperare di lasciarci la pandemia alle spalle.

Sono invece ancora molte le chiamate che arrivano a Mauro Liso, da oltre venti anni nel settore dei trasporti di pazienti e infermi. Una grande esperienza unita ad una grande professionalità e umanità.



“Purtroppo rispondiamo ogni giorno a parecchie chiamate – racconta al nostro giornale Mauro Liso, rappresentante di Sanità Service, azienda specializzata in trasporti sanitari – spesso si tratta di urgenze, anche nelle ore notturne, e portiamo i pazienti verso gli ospedali e le cliniche di Roma, della provincia, o in altro Regioni d’Italia. Sono operazioni per cui è necessaria un’alta preparazione, ma anche mezzi attrezzati, con a bordo personale medico ed infermieristico in grado di intervenire in questi particolari casi“.

Quali sono le operazioni da realizzare quando si trasporta un paziente covid?

Il trasporto del paziente Covid si rende necessario per tre motivi essenziali: Infection Control, quando il paziente è ricoverato in un ambiente non più in grado di garantire il giusto livello di bio-contenimento. Per motivi clinici, cioè il paziente è ricoverato in un ambiente non in grado di garantire l’adeguato livello di cure. E, ovviamente, per motivi di sicurezza, cioè quando il paziente è ricoverato in un ambiente non sicuro per la sua incolumità. Tutti i nostri operatori sono tenuti ad indossare i DPI certificati e indicati dalla normativa di riferimento: camice impermeabile, guanti, mascherina resistente agli spruzzi, occhiali.

Al termine di ogni servizio ambulanza per il trasporto di pazienti Covid vengono applicate sulle nostre ambulanze delle scrupolose procedure di completa sanificazione e disinfezione del mezzo. Gli operatori, poi, sono soggetti a costante sorveglianza sanitaria e sono sottoposti a frequenti tamponi. Ovviamente, tutti i DPI vengono reintegrati ogni volta e, se necessario, anche più volte nel corso di ogni intervento.

Servizio Ambulanza Covid Roma: informazioni e contatti

In caso di necessità del servizio ambulanza per un paziente Covid a Roma e in tutta Italia, il personale di Sanità Service – Ambulanze Private Roma è operativo 24 ore su 24: maggiori informazioni qui e in questa pagina; telefono +39065030118 sempre attivo.

Trasporto Paziente Covid con Ambulanza verso ospedale di Roma

