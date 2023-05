Servizi, sport e divertimento: il lungomare di Marina di Cerveteri prende vita

L’amministrazione comunale vuole vestire a festa il proprio lungomare e concede spazio a imprenditori e associazioni

Tic, tac, la stagione estiva si avvicina e l’amministrazione comunale di Cerveteri cerca di fare le cose in grande. Infatti, lo scorso aprile, su volontà della giunta, è stato emesso un avviso pubblico con il quale l’amministrazione vuole cercare di rendere il lungomare fruibile e godibile proprio per tutti. Come? Per cercare di capirlo lo abbiamo chiesto direttamente al Sindaco Elena Gubetti.

Da dove arriva l’idea?

“E’ noto che dobbiamo completare i lavori sul lungomare, potevamo partire subito col secondo lotto già finanziato, ma aprire un cantiere di quelle dimensioni in piena stagione estiva avrebbe creato solo disagi. Ci siamo messi quindi a lavoro per cercare di capire come rendere fruibile il nostro lungomare. Volevamo offrire servizi, sport e divertimento a turisti e cittadini, ma ovviamente l’amministrazione non poteva riuscire a farlo da sola. Quindi, abbiamo provato a chiamare a rapporto associazioni, privati e imprenditori. La speranza è che partecipino soprattutto attività del territorio. Sicuramente ci sono tante posizioni aperte e immagino parteciperanno in tanti”.

Che tipo di attività avete previsto?

“L’idea era di rendere il lungomare attrattivo dalla mattina alla sera con servizi rivolti ai target più diversi: dagli anziani agli sportivi, dai bambini ai ragazzi. Quindi abbiamo realizzato un progetto unico, ma diviso in 7 schede con attività diverse e ognuno può partecipare a quante schede desidera. Ci saranno attività dalla mattina alla sera. Sul lungomare si potrà fare colazione in spiaggia, si potranno frequentare corsi di yoga o fare sport acquatici, vorremmo creare un importante polo proprio in questo ambito”.

“Ci sarà uno spazio dove poter lasciare i bambini a divertirsi anche solo per breve tempo mentre magari una mamma va a fare la propria ora di sport. Naturalmente ci sarà la spiaggia Liberamente che verrà realizzata dal comune, ma gestita dalle associazioni. Ci sarà una grande area food pensata per chi vuole mangiare in riva al mare o godersi un aperitivo. Infine, ci sarà una parte dedicata all’artigianato locale”.

Il bando è praticamente in scadenza, sa già che tipo di riscontro numerico c’è stato?

“Sì, scade il 19 maggio. Purtroppo non posso dare il numero preciso, ma abbiamo ricevuto tante richieste di chiarimento e di sopralluogo, l’interesse c’è”.

Ho letto che uno dei punti prevede anche i parcheggi a pagamento

“Questa è la vera novità di quest’anno, i famosi parcheggioni saranno a pagamento. Tuttavia, chi avrà l’onere della gestione dei parcheggi, che avranno un prezzo molto democratico (3€ tutto il giorno, 2€ per il pomeriggio), dovrà montare un’arena da 2000 posti al centro della spiaggia. Lì verranno ospitati una serie di eventi, alcuni obbligatoriamente gratuiti per nostro volere; altri potranno essere o meno a pagamento, questo sarà a discrezione del vincitore. L’arena dovrà rimanere montata dal 1° al 20 agosto”.

Devo ammettere che non avevo capito tutto questo dall’avviso

“E’ scritto chiaramente nella scheda. In ogni scheda di riferimento ci sono tutte le informazioni necessarie per poter partecipare. Penso sia qualcosa di innovativo che nasce dalla volontà di rendere il nostro lungomare vivo per tutta l’estate. L’obiettivo è quello di renderlo già fruibile mentre i nostri progetti vanno avanti e mi riferisco ai lavori con i fondi PNRR e ai rilasci dei condoni. Proprio 2 giorni fa, con una delibera di giunta, sono arrivati i primi 52. Il nostro impegno è quello di far vivere l’estate al 100%”.

C’è stato uno sforzo importante da parte degli uffici

“Decisamente sì, infatti colgo l’occasione per ringraziarli. Abbiamo chiesto al dirigente generale di creare un’équipe selezionando personale da uffici diversi del comune per dedicarsi al progetto. Non era facile realizzare un bando che fosse anche fattibile, trovare un equilibrio che consentisse di realizzare tante cose diverse, abbiamo lavorato in modo congiunto”.

Quando verranno pubblicate le graduatorie?

“Come detto la scadenza per la partecipazione è fissata al 19 maggio e i vincitori devono garantire la partenza della loro attività tra il 15 giugno e il 1° luglio. Per questo, cercheremo di dare una risposta il prima possibile, contiamo di farlo nel giro di pochi giorni. Tanto dipenderà dal numero di domande che ci saranno, dalla commissione, dalla stesura delle graduatorie. Confidiamo di dare tutte le indicazioni definitivamente entro il 30 maggio, speriamo anche prima. E’ un lavoro faticoso, ma siamo pronti”.

Giorgio Ripani