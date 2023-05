Martedì lo scontro di fronte al Poliambulatorio, ieri una signora è finita in cunetta nei pressi di San Nicola

Ladispoli: 2 incidenti sull’Aurelia nel giro di poche ore, sono 4 i feriti – Ieri, mercoledì 10 maggio, una donna alla guida di un’Opel Corsa è uscita di strada nei pressi di Marina Di San Nicola. La 59enne è finita in una cunetta a bordo strada nel tratto della Statale prossimo allo svincolo per i Monteroni. La donna, che non ha riportato ferite gravi, è stata trasportata all’Aurelia Hospital. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani che hanno effettuato tutti gli accertamenti e hanno gestito la viabilità.

Poche ore prima, più precisamente martedì 9, nel tardo pomeriggio, due vetture si sono scontrate al km 41.100. All’interno delle automobili si trovavano 2 settantenni e un trentenne e tutti sono finiti in ospedale. Le operazioni di rimessa in ordine della carreggiata hanno provocato lunghissime code in entrambe le direzioni. La Polizia Locale di Ladispoli era sul posto per gli opportuni rilievi.