“Al distretto sono stati assegnati più fondi welfare”

Servizi sociali sospesi a Cerveteri Ladispoli, l’assessore Troncarelli: “Non è imputabile alla regione”

“L`interruzione dei servizi che si sta registrando a danno dei cittadini nel distretto socio-sanitario di Cerveteri-Ladispoli non è imputabile alla Regione Lazio. Nel 2018 i fondi destinati ammontavano a 899 mila euro e sono saliti a 1.007.134 nel 2019. Si tratta di un aumento considerevole di circa 110 mila euro deciso per potenziare le prestazioni”.

Ad affermarlo è l`assessore al Welfare della Regione Lazio Alessandra Troncarelli, in una nota. Sul tema era intervenuta nei giorni passati la consigliera regionale di FdI Chiara Colosimo.

“Queste risorse – aggiunge – sono state già assegnate e trasferite. Inoltre, sempre nell`ottica di garantire livelli di assistenza ancora più efficienti sul territorio, sono stati destinati 50 mila euro per assumere personale dedicato all`Ufficio di Piano e 36.827 euro per sostenere le attività dei PUA, i Punti unici di accesso. L`attuale situazione è stata monitorata in diversi incontri insieme ai rappresentanti di Cerveteri e di Ladispoli in uno spirito di collaborazione istituzionale. Questo è avvenuto con la chiara volontà di superare ostacoli conseguenza di scelte gestionali in capo ai Comuni – conclude Troncarelli – ai quali è stata fornita anche assistenza tecnica per migliorare la gestione associata del distretto”.