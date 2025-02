Sequestrati 6000 ricci di mare pescati tra Santa Marinella e Tarquinia

Elevate sanzioni per 16000 euro. La Guardia Costiera ha rilasciato in mare gli esemplari ancora vivi

Sequestrati 6000 ricci di mare

Quella appena trascorsa è stata un’altra notte impegnativa per gli uomini della Guardia Costiera di Santa Marinella e per i Carabinieri della Stazione di Monte Romano che, dopo aver fermato una macchina sospetta, a seguito dei controlli i due occupanti, provenienti da Bisceglie hanno rinvenuto a bordo 4 ceste contenenti ricci di mare per un quantitativo di circa 6000 esemplari pari a circa 300 kg. A bordo dell’auto anche tutta l’attrezzatura subacquea.

I carabinieri hanno provveduto a sequestrare il pescato e le attrezzature ed elevare ai trasgressori un verbale di 16.666€.

Il pescato proveniente dalle battute di pesca a Santa Marinella e Tarquinia, ancora vivo, è stato poi imbarcato a bordo del GC B120 della Guardia Costiera e rilasciato in mare.