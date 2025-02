Cerveteri, Gubetti: “Dona un farmaco, con un piccolo gesto aiutiamo chi ne ha davvero bisogno”

Prosegue la Raccolta Nazionale del Farmaco nelle farmacie comunali e private della città

Dona un farmaco! Con un piccolo gesto, possiamo aiutare davvero in maniera concreta chi ha bisogno, possiamo aiutare chi ancora oggi è costretto a dover scegliere se mangiare o curarsi. Fino a lunedì 10 febbraio in quattro farmacie della nostra città, sarà possibile sostenere la Raccolta Nazionale del Farmaco, maratona solidale giunta alla sua 25esima edizione. Punti solidali nella Farmacia comunale n.5 in Via Settevene Palo n.81 E/F di Cerveteri, alla Farmacia Comunale n.2 a Cerenova, e alle farmacie private Pratocavalieri in Via Mario Pelagalli a Cerveteri e Cavallini a Valcanneto. Poco fa, sono stata a trovare alcuni volontari: la raccolta sta procedendo ma c’è bisogno del sostegno e della generosità di ognuno di noi! Passa in farmacia e dona un farmaco da banco (quelli senza ricetta per intenderci): il tuo gesto, aiuterà tante famiglie che sono in difficoltà!