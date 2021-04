Senza distanze, al bancone per consumare un caffè: carabinieri multano gruppo di poliziotti

Share Pin 41 Condivisioni

Identificati e multati per assembramento. Identico provvedimento anche per un dirigente della sanità locale che stava prendendo il caffè. Chiuso il bar

Stavano prendendo un caffé al bancone del bar, anche se in zona arancione si potrebbe solo da asporto o a domicilio, e per questo sono stati multati.

Protagonisti: alcuni poliziotti. Il fatto, come riporta Tgcom, è avvenuto a Corigliano – Rossano un Comune con 70mila abitanti in provincia di Cosenza, in zona arancione.

A scoprire gli agenti, alcuni di riposo altri in servizio, sono stati i colleghi carabinieri entrati al bar per acquistare un caffé da asporto. Una volta consumato il caffé all’esterno del locale i militari sono rientrati per identificare e multare gli agenti per assembramento.

I Carabinieri hanno disposto l’immediata chiusura del bar.

