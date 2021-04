Share Pin 14 Condivisioni

Il cantautore romano dopo l’inaugurazione del parco di Cerenova intitolato a Marco ha deciso di scrivere una canzone in suo ricordo

Luca Freddi: “Una canzone in ricordo di Marco Vannini” –

Luca Freddi: “Una canzone in ricordo di Marco Vannini”

Era presente all’inaugurazione del parco Vannini a Cerenova la scorsa estate e la poesia del signor Enrico, le sue parole semplici ma toccanti, insieme alle lacrime della nonna di Marco lo hanno ispirato.

Nasce da qui la canzone in ricordo di Marco Vannini scritta dal cantautore romano Luca Freddi.

“La tragica storia di Marco mi ha fatto molto riflettere sul concetto di colpa e sulla ricerca di una giusta sentenza”, scrive Freddi.

“Spero che questa canzone inedita possa essere un attestato d’affetto per la famiglia Vannini e un inno che unisca tutti coloro che pretendono giustizia in terra, per questo caso come per altri ancora irrisolti”.

“La canzone è stata interamente composta, arrangiata, eseguita e registrata da me, come anche il video.Per il testo mi sono liberamente ispirato alle parole del Signor Enrico rielaborandole e adattandole alla mia musica”.

“Grazie al Signor Enrico e un ringraziamento speciale alla famiglia Vannini che mi ha dato la possibilità di realizzare questo video per il loro figlio Marco. GRAZIE”. QUI IL VIDEO

(torna a baraondanews)