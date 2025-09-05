L’intervista alla Sindaca Elena Gubetti

Sentenza del TAR sull’antenna Wind a Zambra. È stata veramente una sconfitta per il Comune di Cerveteri? – di Giovanni Zucconi

Sentenza del TAR sull’antenna Wind a Zambra. È stata veramente una sconfitta per il Comune di Cerveteri?

Nei giorni scorsi è stata emessa dal TAR una sentenza molto importante per Cerveteri, che è stata curiosamente ripresa da un solo giornale locale dell’area metropolitana di Roma. Ed è stato ripresa, a mio parere, con una altrettanto curiosa chiave interpretativa.

L’articolo, a partire dal titolo, argomentava come la sentenza fosse stata una vittoria dei cittadini di Cerveteri sul Comune di Cerveteri. A parte che le parti in causa nel procedimento erano Wind e il Comune di Cerveteri, e non la cittadinanza. Ma veramente la sentenza rappresenta una sconfitta per il Comune di Cerveteri?

A mio parere, è invece palese come questa sentenza rappresenti una vittoria per il Comune di Cerveteri, oltre che per la cittadinanza. Infatti, la sentenza permetterà, all’attuale amministrazione, di rimediare all’imperdonabile errore che fece quando autorizzò, con il suo colpevole silenzio assenso, l’installazione di una mega antenna nell’area di Zambra.

Facciamo un po’ di storia, poca per non annoiare i lettori, di questa vicenda. Nel 2022 la Wind Tre S.p.A. presenta al Comune di Cerveteri la richiesta per l’installazione di un’antenna telefonica nell’area di Zambra. Il Comune, colpevolmente, gestisce male la richiesta e fa scattare il “silenzio-assenso”. Che dà titolo a Wind di installare la grande antenna. Tra le altre cose il Comune non aveva ancora neanche elaborato un indispensabile Piano Antenne.

Sentenza del TAR sull’antenna Wind a Zambra. È stata veramente una sconfitta per il Comune di Cerveteri?

A quel punto monta prepotente la protesta popolare dei cittadini residenti e no. E il Comune si accorge di aver fatto un grave errore. E cerca di correre ai ripari. Lo fa con una mossa strategica. Elaborando un Piano Antenne che individua le are dove le antenne possono essere installate minimizzando i rischi e i disagi per i cittadini. E lo fa con una mossa tattica, nel 2023, annullando l’autorizzazione ottenuta con il “silenzio assenso”. Chiedendo, tra le altre cose, di poter applicare il nuovo Piano Antenne. Potendo quindi offrire una sistemazione alternativa all’antenna.

Naturalmente Wind ricorre al TAR, e vince nel 2024. Per i giudici non ci sono motivazioni sufficienti per annullare il permesso. E, soprattutto, il Piano antenne non può essere adottato retroattivamente.

Nel 2024, nuovo ricorso al TAR. E arriviamo alla sentenza del 2 settembre scorso che è stata giudicata una sconfitta per il Comune di Cerveteri. In effetti il Comune perde di nuovo con Wind, ed è nuovamente condannato. Ma con una sostanziale e significativa differenza.

Il Comune di Cerveteri è stato condannato ad avviare un nuovo procedimento autorizzativo. Ma, cosa importante, dovrà farlo valutandolo alla luce del regolamento oggi vigente. In altre parole, nella procedura autorizzativa, dovrà tenere conto dell’attuale Piano Antenne. Che nel 2022 ancora non c’era. Che è quello che era stato negato nella prima sentenza.

Per questo dico che questa sentenza del TAR è una indiscutibile vittoria del Comune di Cerveteri. Che gli permetterà di rimediare all’errore iniziale. Adesso gli Uffici del Comune potranno indicare a Wind un’area diversa da quella Zambra, richiesta dalla compagnia telefonica. Potranno proporre una delle dieci aree previste dal Piano Antenne.

Per questo dico che ha vinto il Comune di Cerveteri. Perché potrà tornare a governare la scelta dei siti sulla base del Piano Antenne. Salvaguardando sia la copertura del servizio, sia le tutele urbanistiche e ambientali.

Su questo tema abbiamo sentito al telefono la Sindaca Elena Gubetti, che ha confermato la nostra interpretazione.

“Contrariamente a quello che ho letto, se si legge la sentenza, si capisce che i cittadini hanno vinto contro Wind, e non contro il Comune di Cerveteri.

La sentenza è positiva perché può far dire ai nostri uffici un nuovo NO all’installazione dell’antenna a Zambra. E adesso, grazie al Piano Antenne, abbiamo una zona alternativa da proporre. Poi sicuramente Wind non sarà d’accordo, e impugnerà di nuovo la nostra indicazione al TAR. Ma in questo caso, in presenza di motivate argomentazioni supportate da un preesistente Piano Antenne, avremo una significativa arma in più nella battaglia legale.

L’ufficio competente sta già predisponendo una nota da inviare a Wind. Una nuova istruttoria che proporrà a Wind di istallare l’impianto radio base in una zona prevista dal Piano Antenne del 2024. E che naturalmente garantisca la copertura telefonica per quella zona.”