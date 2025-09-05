Nel Nord Ovest +6,1%. Acquisti calano al Centro (-4,3%)

Istat, 950.240 compravendite immobili nel 2024, +1,7% –

Nel 2024, il mercato immobiliare con 950.240 convenzioni notarili di compravendita registra un andamento in crescita rispetto all’anno precedente con un +1,7%.

Lo rileva l’Istat sottolineando che si è registrato un +1,8% per il settore abitativo e un +1,0% per il comparto economico.

I mutui, con 331.013 convenzioni, sono in aumento del 7,2%.

Nel IV trimestre del 2024 sono 284.812 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari con un aumento del 3,9% sul trimestre precedente e del 2,7% sullo stesso trimestre del 2023.

Nell’intero 2024 oltre la metà delle compravendite (525.890 su 950.240) è avvenuta al Nord. Nel Nord Ovest sono state 324.341 con un aumento del 6,1%, nel Nord Est 201.549 con una crescita dello 0,6%. Nel Centro le compravendite sono state 172.119 con un calo del 4,3% mentre nel Sud sono state 166.648 (+1,5%) e nel le Isole 85.583 (+2,3%).