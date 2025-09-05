C-Cat 65 lascia gli ormeggi a Fiumicino per il debutto internazionale al Cannes Yachting Festival –

Il C-Cat 65, innovativo catamarano di ultima generazione, ha lasciato gli ormeggi a Fiumicino per raggiungere le coste francesi, dove farà il suo debutto internazionale al prestigioso Cannes Yachting Festival. Un progetto ambizioso che ha richiesto oltre 4.000 ore di progettazione e più di 40.000 ore di lavoro, espressione di un’autentica eccellenza made in Fiumicino.

“La partenza del C-Cat 65 rappresenta un momento simbolico per la nautica italiana e per il territorio laziale, da sempre crocevia di tradizione e innovazione nel settore marittimo. – dichiara il Primo Cittadino, Mario Baccini. – Siamo orgogliosi che una realtà come quella di C-Catamarans, frutto del lavoro e della passione del nostro territorio, porti il nome di Fiumicino su un palcoscenico internazionale come quello di Cannes. È la dimostrazione concreta che la nostra Città è un punto di riferimento per l’industria nautica d’eccellenza.”