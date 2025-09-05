Appuntamento in Piazza Trieste alle ore 16:30: ospite la consigliera regionale Sara Battisti, proponente e prima firmataria

Santa Marinella, il 16 settembre incontro PD e raccolta firme per istituire nel Lazio lo Psicologo delle Cure Primarie –

“Martedì 16 settembre, alle ore 17:30, in Piazza Trieste a Santa Marinella, si terrà un incontro pubblico dedicato all’istituzione dello Psicologo delle Cure Primarie nel Lazio, una proposta di legge di grande valore sociale che punta a garantire a ogni cittadino un accesso gratuito e strutturato al sostegno psicologico.”

Lo rende noto il PD Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“L’appuntamento, promosso dal Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, avrà un duplice valore: sarà un’occasione di confronto con esperti e istituzioni, ma anche un momento di mobilitazione concreta. Infatti, contestualmente all’incontro sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge nell’ambito della raccolta firme in corso in tutto il Lazio, contribuendo a una battaglia di civiltà che riguarda la salute e il benessere di tutti.

La legge, presentata e sostenuta dalla consigliera regionale Sara Battisti, prima firmataria e ospite dell’incontro, si fonda sulla necessità di rafforzare il Sistema Sanitario Regionale con una psicologia di base che sappia agire come cura, prevenzione e promozione di comunità sane e solidali.

Moderato dalla Segretaria del Circolo Lucia Gaglione, accanto all’Onorevole Battisti interverranno la consigliera comunale Paola Fratarcangeli, delegata alle pari opportunità, la vicepresidente dell’Ordine Psicologi del Lazio, Vera Cuzzocrea e la psicologa psicoterapeuta Myriam Santilli. L’incontro sarà aperto al dibattito, con possibilità di interventi dal pubblico e momenti di convivialità.

Ricorda la segretaria dem Lucia Gaglione: «Abbiamo aderito sin da subito a questa iniziativa. Firmare per questa proposta rappresenta un atto di civiltà, affinché nessuno venga lasciato solo nei momenti di fragilità e tutti possano ricevere le cure necessarie».

Nel Lazio oltre 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi psicologici, con un impatto particolare su giovani e donne. Ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare sono in aumento, mentre le difficoltà economiche spingono molti a rinunciare a un percorso di cura. La figura dello Psicologo delle Cure Primarie nasce proprio per rispondere a questa emergenza, offrendo un servizio tempestivo, gratuito e accessibile a tutti.

Il Pd di Santa Marinella e Santa Severa, vedendo in essa una delle battaglie che saranno portate avanti in autunno, proseguirà nei prossimi mesi con banchetti informativi e raccolta firme in città, per sensibilizzare la cittadinanza e dare forza a una proposta che mette la salute mentale al centro delle politiche pubbliche.

L’incontro del 16 settembre è aperto a tutti. Partecipare significa informarsi, confrontarsi e firmare per un diritto fondamentale: quello alla salute mentale.”