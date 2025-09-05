Crescere insieme: a Valcanneto tre incontri dedicati all’adolescenza –

Valcanneto si prepara ad accogliere un’iniziativa di grande interesse per famiglie, insegnanti ed educatori: un ciclo di tre incontri dedicati al tema dell’adolescenza, organizzati dal Comitato di Zona di Valcanneto. Gli appuntamenti, guidati dallo psicoterapeuta dott. Bruno Pianella, si terranno mercoledì 10, 17 e 24 settembre, dalle ore 18:30 alle 20:30, presso la sede del Comitato in via Alessandro Scarlatti 2/B a Cerveteri.

L’adolescenza è un periodo di profonde trasformazioni, un passaggio complesso che segna il cammino dall’infanzia verso l’età adulta. È un tempo di crescita e di ricerca identitaria, ma anche una fase che può mettere alla prova i legami familiari e la comunicazione tra genitori e figli. Proprio per questo motivo, l’iniziativa “Crescere insieme” vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto, utile ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide educative e relazionali che questo periodo porta con sé.

Il percorso trae ispirazione dalle riflessioni dello psicoterapeuta e autore Alberto Pellai, che ha dedicato gran parte della sua ricerca al tema dello sviluppo adolescenziale e all’importanza di una relazione autentica tra genitori e figli. Attraverso il contributo del dott. Pianella, gli incontri offriranno chiavi di lettura preziose e strumenti pratici per comprendere meglio il mondo degli adolescenti e rafforzare il dialogo intergenerazionale.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e gratuita, con la possibilità di prenotarsi per garantire la partecipazione. Un’occasione rara, in un contesto di comunità, per affrontare insieme i cambiamenti di una fase tanto delicata quanto ricca di potenzialità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 371 568 6193.

Con “Crescere insieme”, Valcanneto si propone non solo come luogo di residenza, ma come comunità capace di offrire supporto e strumenti concreti per accompagnare i giovani nel loro cammino verso l’età adulta.