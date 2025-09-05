Civitavecchia, incendio auto in via Neghelli nella notte: Vigili del Fuoco in azione

A fuoco due vetture

Nella notte, intorno alle 00:10, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Neghelli per un incendio che ha coinvolto due automobili.

All’arrivo sul posto, la squadra guidata dal caposquadra Bonifazi si è trovata davanti a un incendio generalizzato delle due vetture. Le fiamme sono state rapidamente domate grazie anche al supporto dell’autobotte AB17.

Per precauzione, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica dello stabile adiacente, mentre tecnici di Italgas ed Enel sono intervenuti per la messa in sicurezza delle utenze colpite dalle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto erano presenti anche Polizia e Carabinieri. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.