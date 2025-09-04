Saranno presentanti progetti per le donne, con testimonianze e storie con l’Associazione commercianti

Bracciano, il 6 settembre torna Notte Donna: musica, spettacoli e negozi aperti –

Eventi sociali, culturali e musicali a Bracciano per Notte Donna, la manifestazione si svolgerà sabato 6 settembre a partire dalle 18.00. Nel centro storico, infatti, prenderà il via la tredicesima edizione di una festa che mette al centro l’universo femminile. L’Associazione Commercianti, in collaborazione con il comune e le varie associazioni di Bracciano, celebra una notte carica di entusiasmo e messaggi dedicati alla donna, con i progetti “C’è ancora domani”, in favore delle donne in difficoltà. La festa sarà animata da stand gastronomici, spettacoli e moda. Il clou alle ore 21,00 con la sfilata di abiti e il progetto ” Il regno delle bambole curate. “Ci saranno tante iniziative, dai negozi aperti ai mercatini, Bracciano sarà viva e bella, così come lo è sempre – ha spiegato Beatrice Dominici presidente dell’Associazione Commercianti – . Puntiamo a una festa che faccia sentire la donna importante, con testimonianze, storie e soluzioni per difendere chi è colpita da violenze. Ma ci saranno avvenimenti ludici, con il centro storico che si accenderà tra lo splendore del castello e i suoi scorci meravigliosi”.