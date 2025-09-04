Medici di base a Fiumicino, Severini: “Presto 8 nuovi professionisti per il territorio”

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ha incontrato oggi il responsabile del Distretto di Fiumicino dell’ASL RM3, Dott. Filippo Muscolo, per acquisire aggiornamenti sulle azioni intraprese dal Distretto per potenziare la presenza di medici di base sul territorio.

Nel mese di luglio, il Distretto di Fiumicino ha inoltrato la richiesta formale per l’inserimento di 8 nuovi medici di base, da distribuire in diverse località del Comune. Il primo medico inizierà ad operare a Fiumicino città già da metà settembre, mentre si prevede che entro la fine dell’anno altri 7 medici possano essere assegnati e iniziare a prestare servizio.

I medici verranno distribuiti tra le località di Torrimpietra, Fiumicino città, Isola Sacra, Aranova, Tagliatella, Le Vignole, Parco Leonardo, Fregene, Palidoro e Passoscuro.

“Ringrazio il Dott. Muscolo per la disponibilità e la chiarezza nel presentare la situazione attuale – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini – È importante che le istituzioni si muovano insieme per garantire a tutti il diritto alla salute, in ogni quartiere e frazione del nostro Comune.”

Durante l’incontro, Severini ha inoltre sottoposto al Dott. Muscolo la richiesta di valutare l’attivazione del servizio di pediatria nella zona di Parco Leonardo, attualmente scoperta. Il Dott. Muscolo ha assicurato la massima attenzione alla questione.