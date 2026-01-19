Senologia di Civitavecchia, nessuna interruzione del servizio

La Direzione Generale della Asl Roma 4 rassicura: garantita la continuità assistenziale e chirurgica per le pazienti

In merito al comunicato diffuso da Andos, Cgil, Coordinamento Donne Comprensoriale dello Spi Cgil e Consulta delle Donne, pubblicato dagli organi di stampa locale, il Direttore Generale della Asl Roma 4, dottoressa Rosaria Marino, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare allarmismi che non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

«Comprendiamo l’attenzione e la sensibilità rivolte a un servizio strategico come la Senologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia – dichiara il Direttore Generale – tuttavia le preoccupazioni espresse risultano immotivate. Dal 1° gennaio, a seguito del collocamento a riposo del dottor Benedetti, il reparto continua regolarmente a operare grazie alla presenza di professionisti qualificati, pienamente in grado di garantire la continuità assistenziale e chirurgica alle pazienti».

L’attività clinica non ha subito alcuna interruzione e le cure rivolte alle donne affette da patologia mammaria restano assicurate nel pieno rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti. I medici attualmente in servizio rappresentano una risorsa valida e competente, capace di proseguire il lavoro svolto negli anni dal reparto, che continua a essere un punto di riferimento per il territorio della Asl Roma 4.

«Resta alta – conclude la dottoressa Marino – l’attenzione dell’Azienda sull’organizzazione complessiva del servizio. Allo stato attuale non sussistono elementi tali da giustificare timori sulla continuità delle cure o sulla tutela delle pazienti».