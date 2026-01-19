Droga nascosta nelle cantine dei lotti di Ostia: arrestato dalla Polizia di Stato un ultra settantenne, gestore del deposito –

Aveva trasformato la cantina di un palazzo dei “lotti” di Ostia in un piccolo deposito per la droga, punto di appoggio per la preparazione e lo smercio delle dosi. A finire in manette è stato un italiano di 72 anni, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato al termine di un’attività di osservazione mirata.

Tutto è iniziato quando gli investigatori della Squadra Mobile capitolina e del X Distretto Lido di Roma hanno “catturato” uno strano e continuo via vai dell’uomo nei garage di uno stabile di viale Vasco de Gama, area nota del litorale.

Dopo averne monitorato i movimenti, una volta individuato il locale utilizzato come base, gli agenti sono entrati in azione. L’uomo, nonostante un primo tentativo di mostrarsi estraneo ai sospetti, ha tuttavia vuotato il sacco quando i poliziotti hanno trovato nelle sue tasche le chiavi della cantina adibita a covo.

All’interno, sopra un banco da lavoro, gli agenti hanno trovato alcuni grammi di crack e cocaina ancora da suddividere, oltre a sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e diversi “fiocchi” da circa mezzo grammo ciascuno pronti per la vendita al dettaglio. Complessivamente sono stati sequestrati circa 50 grammi di stupefacente e poco meno di mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Per il settantaduenne è scattato l’arresto. È ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Per completezza, si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.