Seconda tornata di rincari per le sigarette, aumentano anche le Camel –

Brutta sorpresa dal tabaccaio per i fumatori da oggi, 13 febbraio: scatta infatti, spiegano gli operatori, la seconda tornata di aumenti per le sigarette.

Dopo i rincari già partiti a metà del mese scorso per effetto della manovra sul primo player del mercato italiano, la Philip Morris (Marlboro), tocca ora JTI che in Italia commercializza tra l’altro il marchio Camel.

Così, ad esempio, un pacchetto (rigido, quello morbido costa meno) di Camel light arriverà, a quanto si apprende, a 6,30 euro dai 6 attuali. Ma anche altre marche sono coinvolte e si scopriranno domani quando i Monopoli aggiorneranno ufficialmente i listini.

Lo scorso 16 gennaio si erano registrati i primi aumenti: la Philip Morris aveva rincarato fino a 30 centesimi a pacchetto. Ad esempio le Marlboro (pacchetto rigido) erano passate da 6,50 a 6,80 euro a pacchetto. Erano aumentati anche i sigari ed il tabacco trinciato ma non il tabacco ‘riscaldato’, come ad esempio una delle marche note ‘Terea’.