All’orefice di Cerveteri l’Aquila d’Oro per oltre quarant’anni di eccellenza, tradizione e innovazione nel settore orafo

Carmelo Segreto insignito del titolo di “Maestro del Commercio” –

Un riconoscimento di grande prestigio per l’arte orafa di Cerveteri e per uno dei suoi più apprezzati protagonisti. Carmelo Segreto, orafo e designer di gioielli, è stato insignito del titolo di “Maestro del Commercio”, con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro, onorificenza conferita a chi ha operato con competenza e dedizione nel settore commerciale, turistico e dei servizi per oltre quarant’anni.

La cerimonia di consegna si è svolta giovedì scorso nella prestigiosa sede della Camera di Commercio di Roma, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti di Confcommercio. Un momento carico di emozione e significato, che celebra una carriera costruita su passione, ricerca stilistica e profondo legame con il territorio.

Carmelo Segreto ha aperto il suo laboratorio orafo a Cerveteri nel 1989 e, pochi anni dopo, nel 1993, la gioielleria, diventando nel tempo un punto di riferimento per la qualità delle lavorazioni e l’originalità delle creazioni. Le sue collezioni, realizzate con tecniche orafe tradizionali e materiali di alta qualità, uniscono innovazione e rispetto della tradizione, con una particolare attenzione al cliente.

«Ringrazio i cittadini della città di Cerveteri che nel 1989 hanno accolto la nostra attività, donandoci la possibilità di creare opere destinate a lasciare un segno nel tempo» ha dichiarato Segreto. «Con grande piacere desidero condividere questo riconoscimento con i miei collaboratori e con la mia famiglia, che mi hanno sempre sostenuto lungo questo percorso».

Un premio che non celebra solo una carriera personale, ma che rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Cerveteri, valorizzando l’artigianato di eccellenza e il ruolo fondamentale delle imprese storiche nel tessuto economico e culturale del territorio.