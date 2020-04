Condividi Pin 64 Condivisioni

L’avviso lanciato alla popolazione di Santa Marinella sulle azioni di sciacallaggio che si sono verificate in altri comuni. “I nostri volontari sono dotati di divisa di ordinanza e mezzi con stemmi delle associazioni e non chiedono di entrare in casa”

“Se qualcuno vi chiede di entrare in casa chiamate le forze dell’ordine” –

“Visto che in alcuni Comuni Italiani si stanno verificando delle azioni di sciacallaggio da persone ignobili verso le persone più anziane, si comunica alla cittadinanza del Comune di Santa Marinella e Santa Severa che tutti i volontari del Nucleo Sommozzatori, Misericordia, Croce Rossa e Gesam che in questi giorni sono passati e passeranno per consegnare le buste con le mascherine, sono tutti dotati di divisa di ordinanza e mezzi con stemmi delle associazioni quindi riconoscibili”.

Questo l’avviso lanciato alla popolazione di Santa Marinella dopo gli atti di sciacallaggio che si sono verificati in altri comuni italiani.

I volontari inviati dal comune per consegnare le mascherine non chiedono di entrare in casa. Anzi: “Suonano al campanello o al citofono le consegnano a mano, senza lasciarle nelle cassette della posta, nessuno di loro entrerà nelle vostre abitazioni, restano sul cancello o sul portone del palazzo assicurandosi che prenderete la busta”.

“Se qualcuno vi chiede di entrare in casa – avvisa Tidei – per un qualsiasi motivo o per la consegna delle mascherine non siamo noi e vi chiediamo di avvertire immediatamente le forze dell’ordine. Difendiamo le persone più anziane”.