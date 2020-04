Scossa di terremoto nella notte vicino Tivoli

Condividi Pin 17 Condivisioni

Registrata una magnitudo 3 alle 2.12 con epicentro tra Marcellina e San Paolo dei Cavalieri

Scossa di terremoto di magnitudo 3 questa notte intorno alle 2.12 nella provincia nordest di Roma.

L’epicentro a 16 km di profondità è stato individuato tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione, anche nella Capitale. Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.

E tra la paura e l’ansia sia per l’emergenza sanitaria da una parte che per la scossa avvertita dall’altra, sui social c’è anche chi cerca di ironizzarci sopra: “E mo che famo se scendiamo ci fanno la multa?” scrive un utente su Twitter come riportato da Il Tempo.