”Ogni eventuale provvedimento relativo a scuole o altro, se assunto, sarà veicolato esclusivamente attraverso i canali ufficiali, incluso canale Telegram”

Scuole aperte anche a Civitavecchia. Il Sindaco: ”Non ci sono casi di contagio”

In merito all’emergenza legata al nuovo Coronavirus, sta girando sui social e sulle chat WhatsApp in modo virale ed incontrollato un audio-messaggio falso, relativo a decisioni già assunte sulla imminente chiusura delle scuole.

A tal proposito, il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha smentito tale fake news: “Nessuna decisione in tal senso è stata assunta. Ogni eventuale provvedimento relativo a scuole o altro, se assunto, sarà veicolato esclusivamente attraverso i canali ufficiali, incluso canale Telegram.

Pertanto si invita a dare il proprio prezioso contributo, non alimentando l’irresponsabile divulgazione di notizie non verificate. Inoltre, si coglie l’occasione per confermare che, stando alle notizie assunte ad oggi, non ci sono casi di contagio nella nostra zona”.