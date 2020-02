Condividi Pin 17 Condivisioni

Prodotti irreperibili, farmacie e supermercati presi d’assalto

Psicosi Coronavirus, Amuchina e mascherine introvabili a Santa Marinella, Ladispoli e Cerveteri

“Mascherine esaurite” si legge a caratteri cubitali all’ingresso di molte farmacie del litorale romano. La corsa ad accaparrarsi mascherine e Amuchina gel ha preso il sopravvento da circa un mese ma nelle ultime ore si fa sempre più stringente.

Presi d’assalto alcuni comuni del circondario, come Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella, dove tali prodotti sono completamente terminati ed anzi, in alcune farmacie è stato lasciato il proprio nominativo chiedendo di essere ricontattato non appena l’articolo sarebbe tornato disponibile.

Irreperibili anche le mascherine per la protezione dal contagio. Nel frattempo cresce il numero dei casi accertati di contagio da Covid-19 nel Nord e centro Italia.

