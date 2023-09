Scuolambiente e l’augurio di un buon anno scolastico a tutti gli alunni del territorio

Anche quest’anno Scuolambiente proseguirà con le sue campagne di sensibilizzazione nelle scuole del territorio

“In occasione della riapertura delle scuole vogliamo porgere i nostri più sinceri auguri per un buon anno scolastico a grandi e piccini, a tutta la comunità scolastica, a tutte le famiglie che sempre accolgono le nostre proposte con entusiasmo. Un grazie speciale agli insegnanti che con professionalità e partecipazione collaborano ai nostri progetti. Buon lavoro a tutti.” Così l’Associazione Scuolambiente attraverso la voce della sua presidente Maria Beatrice Cantieri augura a tutti un buon inizio di anno scolastico.

Anche quest’anno l’Associazione, come di consuetudine, ha già inviato nella tempistica opportuna, le proposte per l’offerta formativa a tutti gli Istituti del comprensorio. Una proposta progettuale molto ampia che parte dalle tipicità locali, l’ambiente, il territorio, il volontariato e la solidarietà con una particolare attenzione a Torre Flavia e al bosco di Valcanneto per allargarsi a tematiche più generali come la nostra società globalizzata richiede.

“Gli ultimi avvenimenti di questa estate difficile dal punto di vista climatico e ambientale, infatti, ci rendono sempre più consapevoli che il problema della protezione dell’ambiente debba passare attraverso una crescita culturale e civile che non può prescindere dalla formazione anche scolastica. Nella formulazione degli Ecolaboratori abbiamo, inoltre, fatto tesoro delle esperienze, degli scorsi anni, delle risposte e dei suggerimenti dei docenti e degli studenti che sono sempre per noi prezioso riscontro ed elemento di riflessione” continua la Presidente Cantieri.

“Siamo certi che anche quest’anno si potrà creare quel clima di preziosa collaborazione che ha sempre portato ad una vera sinergia e a una crescita di giovani più sensibili e attenti ai temi ambientali. Rinnovando quindi i migliori auguri per un sereno anno scolastico, restiamo come sempre a disposizione per incontri, chiarimenti e programmazioni”.