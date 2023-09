Il deserto nel giardino di Via Iaffei: la denuncia dei cittadini di Cerveteri

Il prato di Via Iaffei diventa un deserto, i lavori che indignano i cittadini: “Lo hanno distrutto, è rimasto un manto di sabbia”

Alcuni cittadini hanno scritto alla redazione di Baraondanews.it per accendere i riflettori sulle condizioni in cui versa il prato di via Iaffei, adiacente alla Settevene Palo e nelle vicinanze dell’Enrico Mattei. Sembra che a causa di lavori legati a migliorie da apportare alla rete internet, il giardino sia diventato zona di passaggio di mezzi ingombranti. Il continuo via vai avrebbe rovinato il manto erboso e lo avrebbe ridotto a una distesa di terra e sabbia. Non solo, pare che la zona sia usata anche come punto di appoggio per mezzi e materiali.

I cittadini si chiedono quando termineranno le attività sia perché vorrebbero tornare ad utilizzare lo spazio verde, ma anche perché sono fortemente infastiditi dalla mole polvere che si alza al primo alito di vento.