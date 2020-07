Condividi Pin 0 Condivisioni

“siamo stati noi a raccogliere le preoccupazioni dei genitori”

Scuola, Italia Viva Cerveteri replica al Sindaco Pascucci

“Riscontriamo il post del sindaco Pascucci tramite il quale rassicura la cittadinanza della normale apertura di tutte le scuole comunali per il prossimo anno scolastico. L’intervento è stato tanto opportuno quanto doveroso. Opportuno perché non ci risultano comunicazioni ufficiali precedenti al post di oggi sull’argomento mentre invece è doveroso perché i genitori si devono poter organizzare per tempo nel caso le scuole non aprissero nella normalità”.

Così Italia Viva Cerveteri in una nota stampa.

“Siamo stati noi, di Italia Viva di Cerveteri – si legge sempre nella nota – a raccogliere le preoccupazioni di rappresentati di genitori che lamentavano la mancata informazione sulla regolare riapertura della scuola a Cerveteri. Preoccupazioni, che come è oggettivamente provato dai numerosi interventi e commenti al post del sindaco, non isolate.

E riscontriamo che molti genitori non si sono ancora sentiti rassicurati dalle parole del Sindaco. Da parte nostra non ci interessa sapere se il nostro incontro di lunedì scorso con i rappresentanti dei genitori del Giovanni Cena e il nostro comunicato stampa precedente al post del Sindaco siano stati importanti per sollecitare l’intervento di Pascucci.

La nostra azione, precisiamo, ha sempre avuto l’obiettivo di risolvere il problema e non creare polemiche come testimonia la frase “Non vogliamo creare allarmismi ma solo fare chiarezza” riportata nel nostro comunicato del 29 luglio. A proposito di chiarezza e di edilizia scolastica vorremmo capire però come mai l’amministrazione comunale di Cerveteri NON ABBIA EFFETTUATO NESSUNA RICHIESTA DI INTERVENTO al MIUR nei due ultimi PIANI di EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 e 2018-2020 pur avendone la possibilità.

Aspettiamo fiduciosi una cortese risposta, anche tramite un post. La nostra sede di Cerveteri e sempre pronta ad accogliere incontri e dibattiti come avvenuto con i

rappresentanti dei genitori della scuola Giovanni Cena.

Maurizio Falocni

Consigliere Comunale di Cerveteri e Promotore del Comitato civico Italia Viva