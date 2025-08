Scuola Centro, Tidei: “La disinformazione avvalora solo affermazioni diffamatorie e prive di fatti” –

Leggiamo sulla cronaca locale che il Centro Aurhelio, senza alcuno straccio di documento a supporto, denuncia ritardi nei lavori presso la Scuola Centro di via della Conciliazione. Addirittura, segnala il superamento delle scadenze contrattuali dell’appalto, come se fossero pietre tombali sui lavori stessi, generando preoccupazioni nelle famiglie e nel personale scolastico. Necessita allora informare la Cittadinanza con fatti circostanziati, documentati in atti del Comune, del corretto andamento lavori e degli imprevisti occorsi nei giorni scorsi.

A tal proposito si porta a conoscenza che la Ditta esecutrice ha subito ben due furti in cantiere di materiale elettrico ed impiantistico già posizionato in opera, mentre l’evento meteo di quindici giorni fa ha comportato l’allagamento completo del piano primo con la compromissione di tutto il nuovo controsoffitto già installato nelle aule.

A ciò si aggiunga la necessità imprevista e non contemplata di impermeabilizzare tutta la copertura dell’edificio scolastico, evitando così nuovi episodi di allagamento, per cui, ad oggi è in corso una variante ridistributiva dei costi finalizzata alla risoluzione delle suddette criticità.

Per quanto riguarda i tempi di conclusione dei lavori, riassicuriamo famiglie ed insegnanti che saranno nei termini delle scadenze PNRR, senza perdita del finanziamento concesso.

Attualmente le aule presso la scuola Carducci e Pyrgus sopperiscono a questo disagio che seppur temporaneo, crea sicuramente problematiche di spostamento per alunni e loro familiari.

Chiedo apertamente pertanto di sopportare ancora per poco i disagi oggi dettati solo da lavori in corso, che hanno come finalità l’unico obiettivo di ridare a Santa Marinella una scuola idonea e totalmente riqualificata, con nuovi spazi didattici, nel rispetto di ogni requisito di sicurezza, accessibilità e contenimento energetico.

Gli Uffici Comunali, rimangono comunque sempre a disposizione per ogni oggettiva e documentata informazione, evitando fughe in avanti con comunicati giornalistici che generano solo confusione ed incertezza, ma principalmente non giovano alle famiglie che hanno i propri figli iscritti presso la scuola Centro, verso i quali l’Amministrazione ha sempre sostenuto ogni forma di assistenza per sopperire ai disagi oggi ancora presenti.

Il SINDACO