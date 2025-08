Santa Marinella, l’Amministrazione Comunale: “Un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti” –

Santa Marinella, un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti. A renderlo noto l’Amministrazione Comunale, che in un comunicato dichiara:

“22 Luglio 2025 – La situazione critica relativa alla raccolta dei rifiuti a Santa Marinella, ampiamente percepita e documentata anche dai feedback online, sta finalmente trovando risposte concrete. Dopo una serie di incontri costruttivi tra la direzione di GESAM, i suoi dipendenti, le rappresentanze sindacali e l’Amministrazione Comunale, sono state identificate le problematiche principali e, cosa più importante, sono state definite soluzioni mirate.

Le due principali criticità emerse riguardavano, da un lato, la segnalazione di turni di raccolta occasionalmente saltati da parte di GESAM e, dall’altro, la proliferazione di discariche abusive sparse su tutto il territorio comunale. Quest’ultima, pur non rientrando strettamente nelle competenze contrattuali di GESAM, è stata comunque gestita dall’azienda per il decoro della città.

Per affrontare e risolvere queste problematiche, sono state intraprese azioni significative:

Potenziamento dell’organico: sono stati assunti 20 nuovi dipendenti per rafforzare la squadra operativa di GESAM. Si evidenzia che, nonostante la ricerca iniziale di personale in loco, è stato necessario rivolgersi ad agenzie interinali per coprire le posizioni.

Incremento della flotta mezzi: sono stati messi a disposizione 5 automezzi aggiuntivi di dimensioni diverse, aumentando così la capacità e la flessibilità della raccolta.

Tutte le parti coinvolte esprimono un cauto ottimismo, confidando che questi interventi possano essere risolutivi per migliorare significativamente la gestione dei rifiuti sul territorio.

Si rinnova un forte appello alla collaborazione di tutti i cittadini e dei numerosi turisti che visitano Santa Marinella. È fondamentale che ciascuno agisca in maniera civile e responsabile, rispettando le normative vigenti in materia di conferimento dei rifiuti. Solo attraverso uno sforzo congiunto sarà possibile mantenere la nostra città pulita e accogliente.”