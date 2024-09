Luca Ricci: “Lavoriamo con passione, stiamo raccogliendo i giusti risultati”

Il buon lavoro degli anni scorsi, premia la scuola calcio del Città di Cerveteri, che può sfoggiare dei numeri sopra le attese, a testimonianza del lavoro che la dirigenza svolge sul vivaio. Oltre 230 iscritti, con l’obiettivo di farne ancora, visto che l’attività è iniziata da poco. Luca Ricci, responsabile della scuola calcio, traccia un bilancio del momento.

Scuola calcio, nel Città di Cerveteri salgono le iscrizioni



“Non possiamo lamentarci, siamo soddisfatti e fiduciosi. Raccogliamo quanto abbiamo seminato, grazie all’attenzione del presidente Andrea Lupi, che non ci fa mancare nulla e ci permette di lavorare nelle migliori condizioni. L’obiettivo, come sempre, è crescere. Di certo stiamo facendo passi in avanti, ne siamo grati alle famiglie che ci premiano, iscrivendoci i loro figli”.