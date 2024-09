Basket Ladispoli, domenica la presentazione della Stagione del BkL 1998 –

Domenica 29 Settembre, alle ore 17:30, al Palazzetto dello Sport di Ladispoli i “PalaSorbo” si svolgerà l’evento di presentazione della Stagione del BkL 1998, che segnerà l’ingresso per la società e la Città’ in Serie C, grazie all’accordo con La Rim.

Durante l’incontro sfileranno tutti gli atleti delle squadre, dal minibasket alle giovanili Al Femminile, Amatori, i Ragazzi del BaskIn il basket inclusivo, e delle Senior. Verrano presentati Staff, quest’anno di livello nazionale e sponsor.

Sarà un vero e proprio evento, ci sarà anche uno spettacolo di intermezzo con una esibizione della scuola Guarachando.

A seguire presentazione in Roaster delle Squadre protagoniste e la disputa dell’incontro amichevole tra la Serie C DCL Edilizia BkL Ladispoli Rim e la Divisione Regionale Ortopedia Vitaliti BkL Ladispoli.

Bandiere, colori, emozioni e l’opportunità per farsi una foto con i giocatori.