La scossa è durata appena 7 secondi ed è stata percepita in tutto il territorio

Scossa di terremoto: dai Castelli Romani a Civitavecchia –

Soli 7 secondi è durata la scossa di terremoto con epicentro nei Castelli Romani: l’evento sismico è avvenuto alle 15:53 do oggi.

La scossa è stata percepita in tutto il territorio, in alcune zone in maniera più intensa rispetto ad altre dove solo i vetri delle abitazioni hanno tremato.

Forte paura a Civitavecchia.

Attualmente non si registrano danni.