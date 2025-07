Scontro tra due auto sulla Via Aurelia: donna di 75 anni trasportata in codice rosso all’Aurelia Hospital –

I Vigili del Fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A, sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 13:30 per un grave incidente stradale avvenuto al chilometro 34 della Statale Aurelia, precisamente all’altezza del Comune di Fiumicino.

Due autovetture, una Audi e una Fiat Panda, si sono scontrate violentemente per cause attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto è stato così intenso da rendere difficile l’estrazione di una donna di 75 anni, rimasta intrappolata tra le lamiere della sua Fiat Panda.

I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno lavorato senza sosta per liberare la donna dalle lamiere contorte del veicolo. Dopo diversi tentativi e con l’ausilio di attrezzature speciali, i soccorritori sono riusciti a estrarla in sicurezza. Una volta liberata, la signora è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, che era giunto sul luogo dell’incidente con tre ambulanze. Data la gravità della situazione, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Aurelia Hospital in codice rosso.

Fortunatamente, gli occupanti dell’Audi sono risultati illesi. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri, i quali stanno effettuando i necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’intervento rapido e coordinato dei soccorritori ha contribuito a salvaguardare la vita della donna coinvolta, dimostrando ancora una volta la dedizione e il professionismo dei Vigili del Fuoco e dei servizi di emergenza.