Ladispoli, la Biennale Internazionale d'Arte della Riviera Romana oggi su Rai News 24

Oggi, la Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana ha ricevuto un’ampia copertura mediatica grazie alla trasmissione “Filo Diretto Estate” di Rai News 24. Il critico d’arte Roberto Litta, in qualità di Presidente di giuria, ha relazionato sulla manifestazione durante una diretta andata in onda alle ore 14:45, protrattasi per quindici minuti. In tale occasione, Litta ha approfondito vari aspetti della mostra, discutendo sia dell’organizzazione che dell’importanza di eventi di questa natura, finalizzati alla valorizzazione del mondo dell’arte.

La Biennale, inaugurata il 12 luglio, si svolge in otto diverse sedi tra Roma, Ladispoli e il Castello di Santa Severa. Essa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, sotto la direzione della Dottoressa Margherita Frappa. La manifestazione rimarrà aperta al pubblico fino al 31 agosto, offrendo così un’opportunità unica per gli appassionati d’arte di esplorare opere significative e partecipare a un dialogo culturale di grande rilevanza.

Litta, nel suo intervento, ha sottolineato come eventi di questo calibro siano fondamentali per la promozione dell’arte contemporanea, contribuendo a creare una sinergia tra artisti, curatori e il pubblico. L’importanza di stimolare il dialogo e la riflessione attorno all’arte è un tema centrale del suo discorso, evidenziando come la Biennale rappresenti non solo un’esposizione, ma un vero e proprio laboratorio di idee e creatività.

In conclusione, la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana si configura come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nel panorama artistico contemporaneo, confermando l’impegno dei promotori nel sostenere e valorizzare il talento degli artisti emergenti.